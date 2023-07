Gymnastiekvereniging V.E.K. Lexmond doet mee aan zeventiende World Gymnaestrada in Amsterdam

AMSTERDAM/LEXMOND • Gymnastiekvereniging V.E.K. Lexmond doet komende week, van zondag 30 juli t/m zaterdag 5 augustus mee aan de zeventiende World Gymnaestrada in Amsterdam

De Gymnaestrada is het grootste gymevenement, zonder competitie, die net als de Olympische Spelen eens in de vier jaar wordt gehouden. 19.000 deelnemers uit 60 landen geven hier acte de présence.Tijdens deze week zijn alle disciplines van de gymsport te zien, zoals turnen, acro, dans/jazz, free-running, rohnrad, ritmische gym en springen.

Komende zaterdag vertrekken de dames van V.E.K. Lexmond richting Amsterdam. Voor Marion Sybesma wordt het haar twaalfde deelname; haar eerste deelname was in 1975 in Berlijn, wat toen nog achter het ijzeren gordijn lag. Eind jaren ‘80 werd Marion leidster/trainster bij V.E.K. Lexmond en wist ze leden van V.E.K. warm te maken voor de Gymnaestrada in 1991, welke ook in Amsterdam gehouden werd. Daarna zijn de dames nog in Berlijn, Göteborg, Lissabon, Dornbirn (2x), Lausanne en Helsinki geweest.

Groepsdemo

Gymnastiekvereniging V.E.K. Lexmond zal deelnemen aan de grote groepsdemo van Nederland. Tevens is deze groepsdemo onderdeel van de sluitingsceremonie. Net als bij de Olympische Spelen is er bij de Gymnaestrada een openings- en sluitingsceremonie, waarbij tijdens de openingsceremonie alle deelnemers zich als land in officieel trainingspak zullen presenteren.

Wie de groepsdemo wil zien, is welkom op woensdag 2 augustus en/of donderdag 3 augustus om 16.20 uur in het Olympisch Stadion, waar ook de sluitingsceremonie wordt gehouden op zaterdag 5 augustus om 16.00 uur. Verder zijn er de hele week demo’s in de RAI van diverse verenigingen uit de gehele wereld.

Op dinsdagavond is er een show van 300 sporters van de Nederlandse delegatie, de Nationale Avond. Voor kaartverkoop voor alle genoemde onderdelen, zie https://worldgymnaestrada2023.com/.