Triade gaat strijden om promotie

ma 17 jul. 2023, 06:15

Sport 150 keer gelezen

NIEUWPOORT • In de verkorte variant van de veldcompetitie gaat Triade er alles aan doen om promotie naar de derde klasse af te dwingen. De Nieuwpoortse korfballers beginnen binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Aanvoerder Menno den Hartog begint aan zijn achttiende jaar in de selectie.

“Mijn afscheid komt er aan, maar ik ben fit en voel me nog goed. En als ik de club op deze manier kan helpen, dan doe ik dat. Ik zie Triade graag terug in de derde klasse of hoger en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Niets is mooier dan afscheidnemen met het behalen van een kampioenschap.”