Winst Isis Versluis, crash Max van Kolfschoten

1 uur geleden

TESSENDERLO/REGIO • Isis Versluis heeft zaterdag in het Belgische Tessenderlo een MTB-wedstrijd voor meiden O15 gewonnen.

De Meerkerkse had op het technische, uitdagende parcours een matige start en lag halverwege de eerste ronde op de vierde plaats. Isis herstelde zich echter snel, pakte de leiding en stond die niet meer af.

Haar Jan van Arckel-teamgenoot Max van Kolfschoten had minder geluk. De Giessenburger sloeg tijdens het inrijden hard over de kop bij een hoge drop-off. Max hield een pijnlijke heup en een lichte hersenschudding over aan zijn crash, maar mocht na een bezoek aan het ziekenhuis wel huiswaarts keren.