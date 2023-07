• Jens van den Dool (l) tweede in Barendrecht.

Wéér een podiumplek voor Jens van den Dool

BARENDRECHT/HOOGBLOKLAND • Dat Jens van den Dool al wekenlang in topvorm is, moge duidelijk zijn. Zaterdag werd de Hoogbloklander tweede in de 51e Ronde van Barendrecht.

Van den Dool is zo langzamerhand de ‘criteriumkoning’ van dit seizoen. In Barendrecht maakte hij de koers met Daan van Sintmaartensdijk. Hij wist zijn medevluchter niet van zich af te schudden en moest het in de sprint, zoals verwacht, afleggen tegen Van Sintmaartensdijk. Wat niet wegneemt dat Jens van den Dool andermaal op het podium stond.

Lucas Janssen (Papendrecht) werd derde, Rens Tulner (Lexmond) vijfde.