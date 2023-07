Jolanda den Boef uit Nieuw-Lekkerland naar WK gewichtheffen: ‘Ik ga gewoon plezier hebben’

1 uur geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Jolanda den Boef uit Nieuw-Lekkerland is in maart Nederlands kampioen geworden in gewichtheffen voor Masters, in de klasse onder 64 kg en 45-49 jaar. Over twee maanden neemt zij in Krakau deel aan de Wereldkampioenschappen.

Altijd was ze al met sport bezig. Jolanda den Boef (49 jaar) deed de triatlon, basketbal, turnen, badminton, fitness en wat al niet meer. Tien jaar geleden begon ze met crossfit, een Amerikaanse sport die nog niet lang in Nederland bestaat. Onderdelen daarvan zijn onder andere roeien, hardlopen, gewichtheffen, push-ups en pull-ups. “Al gauw wilde ik hierbij een stapje verder en met wedstrijden meedoen”, vertelt Jolanda. “Zo’n wedstrijd duurt meestal twee tot drie dagen met drie à vier work-outs. Dat is slopend, en toch is het geweldig!”

Sportopleiding

Jolanda was jarenlang werkzaam als signmaker (reclame plakken) bij een bedrijf, wat ze nog steeds één dag per week doet. Daarnaast heeft ze vijf jaar geleden een sportopleiding gevolgd, zodat ze nu trainer is in sportschool Growing in Hardinxveld-Giessendam. In coronatijd gaf ze online les. Ook schafte ze toen veel spullen aan om thuis te kunnen trainen. Ze traint vijf keer per week, ongeveer negen uur totaal. Eén keer onder begeleiding, de andere vier keer zelf.

“Vriendinnen van me deden in maart 2023 mee met NK gewichtheffen”, vertelt Jolanda. “Ik dacht: waarom zou ik dat ook niet proberen? Direct de eerste keer werd ik Nederlands kampioen in gewichtheffen voor Masters, in de klasse onder 64 kg – mijn gewicht – en in de leeftijd van 45 tot 49 jaar. Met clean and jerk haal ik 70 kg, en met de snatch 52 kg. Bij de NK had ik nog geen coach, maar kreeg er een voor die dag dat ik deelnam. Na afloop van de wedstrijd kwam die coach: ‘Weet je wel dat je de limiet hebt gehaald voor zowel het EK als het WK?’ Ik was stomverbaasd. Oké, dacht ik. En wat nu?”

Personal coach

Het EK was te kort dag, maar voor het WK in augustus in Krakau staat Jolanda inmiddels ingeschreven. Ze heeft nu ook een personal coach. Hij stelt het trainingsschema op, bekijkt filmpjes van haar work-outs en wijst op zwakke plekken die ze nog kan verbeteren. Jolanda heeft ter financiering sponsoracties opgezet via sportschool Growing (die zelf ook medesponsor is). Als tegenprestatie geeft ze soms clinics gewichtheffen, maar veel mensen gunnen haar ook zomaar een gift. Ook heeft ze voor het WK een officieel pak besteld met rood-wit-blauw en Nederland op het voorpand. In Krakau moet ze in totaal zes beurten laten zien wat ze kan. “Het is een momentopname. Je moet je hoofd er goed bijhouden, niet op de jury en tribune letten, maar het simpelweg dóén. Ik heb er alle vertrouwen in en ga gewoon plezier hebben.”

Niet iedereen vertrouwt op Jolanda’s spierkracht. Lachend vertelt ze: “Op mijn vorige werk vroeg iemand aan een mannelijke collega of hij wilde helpen met tillen. ‘Tuurlijk’, zei die, ‘maar je kan het beter aan Jolanda vragen.’ Die persoon geloofde het niet en wilde toch graag dat de ander het deed.” Misschien is hij veranderd van inzicht nu Jolanda deelneemt aan de Wereldkampioenschappen? Het WK lijkt nog ver weg, maar ze heeft er al veel zin in. “Gewichtheffen is zo’n technische sport. Als alles klopt, dan voelt het niet als zwaar. Wanneer je dat gewicht boven je hoofd hebt, is dat een heel fijn gevoel. Ik doe waar ik van hou. Niet voor niets is mijn motto: living the life I love.”

Jolanda is te volgen op Instagram: jollie 1974 (ook voor eventuele sponsoring).

Janny den Besten