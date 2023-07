• Simply Green in actie tijdens een eerdere indoorwedstrijd in Putten.

Simply Green uit Molenaarsgraaf aan kop in Tractor Pulling competitie

1 uur geleden

Sport 345 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Dankzij een winst in Putten heeft Simply Green uit Molenaarsgraaf de koppositie veroverd in het Nederlands Competitie klassement voor Tractor Pulling in de Farmstock 4,5 ton SuperSport.

In Putten waren 18 deelnemers aanwezig uit Europa. Door acht tractoren werd er een finale gereden. In de finale was de beste afstand voor Simply Green met 103,01 meter. Tweede Votech Blue Dream met 100,93 meter, net iets voor Secret of the Valley met 100,84. Dit team verloor hierdoor de koppositie in de tussenstand aan Simply Green.

Red Dream uit Bleskensgraaf was ook aanwezig in Putten, maar door een kapotte oliepomp kon dit team niet starten. Chauffeur in Putten op de Simply Green was Marien den Besten

De wedstrijd in Putten telde ook mee voor het Europees Kampioenschap. Na de derde wedstrijd van vier stuks staat Simply Green ook hier eerste met 84 punten. Op ruime afstand volgen twee Deense teams: John1 Extreme Edition met 72 punten en Krone Hulk II met 71 punten.

De volgende wedstrijd die wordt verreden voor het Nederlands Competitie NTTO Farmstock 4,5 Ton SuperSport Top Kampioenschap is op zaterdag 5 augustus in Lochem.