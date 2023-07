Schaatslessen in de zomervakantie op de Dordtse ijsbaan

DORDRECHT • Kunstrijvereniging De Drechtsteden verzorgt tijdens de Dynamic Dordt Days 2023 opnieuw de snelcursus voor beginnende (kunst)schaatsers en aankomende talenten voor alle leeftijden. De cursus wordt gegeven in de periode 31 juli tot en met 11 augustus.

In deze cursus van een uur op 3 of 5 ochtenden leren deelnemers de leukste kunstjes en na de cursus kunnen ze echt schaatsen. Een team gemotiveerde schaatstrainers staat borg voor de leerzame en leuke lessen in deze vakantie. Meedoen kan al vanaf vier jaar. Op een speelse maar toch serieuze manier met veel persoonlijke aandacht van ervaren schaatstrainsters, leren de kleuters, jeugd en jeugd plus maar ook volwassenen zich vertrouwd te voelen op het ijs en de smalle ijzers.

De prijs van de driedaagse cursus 45 euro en de vijfdaagse cursus 65 euro. De lessen volgen op kunstschaatsen verdient de voorkeur. Schaatsen kunnen bij de vereniging worden gehuurd.

Informatie verkrijgen en inschrijven kan op de website www.ddd-kunstrijden.nl.