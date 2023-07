Isis Versluis uit Meerkerk wint de Mountain Trophy Assen

30 minuten geleden

Sport 120 keer gelezen

MEERKERK/ASSEN • Isis Versluis uit Meerkerk is zaterdag 8 juli in de Mountain Trophy Assen eerste geworden bij de meisjes in categorie 6. Overall werd ze achtste in haar categorie.

Op het parcours van Assen, met veel lange, steile klimmen waar geen stukje schaduw te zien was, was het erg afzien afgelopen zaterdag om met zo’n 30 graden een goede prestatie neer te kunnen zetten, maar het is de mountainbikers van Jan van Arckel weer goed gelukt.

Hugo van Wijngaarden uit Giessenburg werd 6e in categorie 1, Ties Versluis Gorinchem eindigde als tiende in categorie 2 en Zeb Mesker uit Meerkerk werd 6e in categorie 3. Willem van Wijngaarden uit Giessenburg werd 10e in categorie 4 en Max van Kolfschoten uit Giessenburg was de derde jongen en zesde overall in categorie 5.

Na de zomervakantie reizen de mountainbikers op 9 september af naar Venlo.