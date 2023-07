• Isis Versluis in actie.

Isis Versluis uit Meerkerk naar het EK mountainbiken in Italië

1 uur geleden

Sport 253 keer gelezen

MEERKERK • De 14-jarige Isis Versluis uit Meerkerk neemt in augustus deel aan het Europees Kampioenschap mountainbiken in Italië. De talentvolle rijdster van Jan van Arckel is tweevoudig Nederlands kampioen en vormt samen met de Belgen Jonas van Campfort en Robin Meijers een team.

In het bergachtige Il Ciocco in Toscane wordt gestreden om de Europese mountainbike titels op drie verschillende onderdelen.



Het EK begint op de eerste dag met een individuele tijdrit die bepalend is voor de startpositie van de drie onderdelen waarop de Europese titels worden verdeeld. Op dag twee staat de teamrelay (teamestafette) op het programma.

Op de derde dag is de individuele sprintrace (korte wedstrijd). Het EK wordt op de laatste dag afgesloten met het hoofdmenu, de cross country wedstrijd. Isis neemt het in Italië op tegen de allerbeste meiden van Europa.

De voorbereidingen op het EK zijn te volgen op Instagram: @isisversluis209.