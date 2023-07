Isis Versluis uit Meerkerk tweede in Emmen

EMMEN/MEERKERK • Isis Versluis uit Meerkerk heeft afgelopen zaterdag een mooie tweede plaats (13e overall) bij de meisjes weten te bemachtigen in categorie 6.

Nadat ze in het lint was zijn blijven hangen, wat helemaal in de cassette was gedraaid, moest ze stoppen en zakte ze terug naar plaats 30. Maar ze gaf niet op en haar doorzettingsvermogen werd beloond.

Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) werd 9e in categorie 1, Ties Versluis (Gorinchem) werd 7e in categorie 2, Zeb Mesker (Meerkerk) werd 13e in categorie 3, Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd 18e in categorie 4 en Max van Kolfschoten (Giessenburg) werd 4e in categorie 5.

Aankomende zaterdag reizen de jonge wielrenners af naar Assen voor de laatste LJC voor de zomervakantie.