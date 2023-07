Marien Bogerd wint Omloop van Giessenburg na lange solo

1 uur geleden

Sport 0 keer gelezen

GIESSENBURG • De Omloop van Giessenburg was zaterdag geen gemakkelijke klus. Op de 3,5 km lange omloop stond een behoorlijke wind die het voor de renners extra selectief maakte. Geen wonder dat geen van de categorieën in een massasprint eindigde. Bij de Amateurs-Belofte-Elite won Marien Bogerd. Bij de dames won Anne Knijnenberg.

Het evenement begon met een Dikke Banden Race voor de jeugd en een hummeltjes race met loopfietsjes voor de allerkleinsten. De start moest even worden uitgesteld wegens de grote toeloop bij de inschrijving. Het was een lust om te zien hoe de kleintjes trots als een pauw heen en weer reden over het uitgezette parcours. Ouders en grootouders waren volop aanwezig, wat meteen al een gezellige drukte gaf. De ‘oudere’ jeugd van 11/12 jaar mocht een ronde over het grote wielerparcours rijden. Dat was met deze wind en een beetje regen best wel een opgave. Noor Hartog kwam als winnares over de streep.

De Nieuwelingen gingen met regen van start en al snel brak het peloton in diverse groepen. Tim Verwolf uit Langerak kon lange tijd als enige streekrenner met de kopgroep meedraaien en eindigde op de zesde plaats. Michiel Mouris was duidelijk de sterkste en reed solo naar de overwinning.

Uitslag Nieuwelingen: 1. Michiel Mouris (Baambrugge) 2. Merijn de Haan (Spijk) 3. Sten van der Eijk (Delft) 6. Tim Verwolf (Langerak) 9. Stan Holthuis (Sleeuwijk) 11. Mees Bassa (Goudriaan) 21. Rowan van Dalen (Woudrichem).

Het hoofdnummer met Amateurs-Belofte-Elite renners startte in het begin van de middag met 43 deelnemers, waaronder drie renners uit Venezuela en één uit Chili. De latere winnaar Marien Bogerd testte meteen even zijn benen en begon aan een ogenschijnlijk veel te vroege uitlooppoging. Het kostte heel wat moeite hem weer terug te halen maar de tijdrijder en semiprof van Team Allinq wachtte niet lang met een nieuwe en beslissende solo. Beau van Izerloo kon nog even volgen maar moest al snel lossen. De in vorm verkerende Jens van de Dool liet zich wel van voren zien, maar kon deze keer geen potten breken. De avond tevoren was hij nog winnaar in Prinsenbeek met zijn broer Kelvin als tweede. In de sprint van het verbrokkelde peloton werd Stefan Verhoeff nog mooi derde.

Uitslag Amateurs-Belofte-Elite: 1. Marien Bogerd (Apeldoorn) 2. Niels Immerzeel 3. Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) 7. Jens van den Dool (Hoogblokland) 16. Ronald van der Laar (Hardinxveld) 17. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld) 20. Daan den Breejen (Giessenburg).

Bij de Dames stonden 36 deelnemers aan de start, waaronder de kersverse Nederlandse Kampioene voor vrouwen zonder contract Anne Knijnenburg en negen Jan van Arckel rensters. Er ontstond al snel een kopgroep met Lisanne Heemskerk-Immerzeel, Isa Nomden, Anna Knijnenberg en Tessa Dijksman. Anne Knijnenberg toonde zich een waardig kampioene en reed met een solo van ruim 10 km naar de overwinning. Isa Nomden wist zich ook nog los te maken uit de kopgroep en Tessa Dijksman sprintte naar de derde plaats.

Uitslag dames: 1. Anne Knijnenburg (Berghem) 2. Isa Nomden (Hattem) 3. Tessa Dijksman (Westknollendam).

Bij de Startklasse (34 deelnemers) reed Sander Spoolder een slimme wedstrijd. Deze alleskunner spaarde zijn krachten tot drie ronden voor het einde en begon aan een sterke solo. Niemand kon hem bijbenen en zo behaalde hij een mooie overwinning in eigen woonplaats. De pelotonssprint werd knap gewonnen door Evan Terlouw vóór de snelle Kenny Bongers en André Huijzer.

Uitslag Startklasse: 1. Sander Spoolder (Giessenburg) 2. Evan Terlouw (Hoogblokland) 3. Kenny Bongers(Giessenburg).

Funklasse: De naam doet vermoeden dat hier gereden wordt voor de fun, maar het is anders dan je denkt. Ook deze klasse traint fanatiek en de snelheid liegt er niet om. Het uitgebreide peloton was bijna geheel gekleed in de oranje kleuren van ploeg Giessenburg, slechts enkele renners reden in een andere kleur. Laat nou net de winnaar tot de paarse ploeg behoren. Wouter de Bruin bleek de sterkste van allemaal en ook zijn schoonvader Teus van Dijk reed afgescheiden naar de tweede plaats vóór Martijn van Houwelingen.

Uitslag Funklasse: 1. Wouter de Bruin (Giessenburg) 2. Teus van Dijk (Giessenburg) 3. Martijn van Houwelingen. Bij de dames won Joyce van de Casteele.