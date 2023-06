Clubkampioenen bij SNA Badminton in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Bij SNA Badminton in Bleskensgraaf werden vorige week de clubkampioenschappen gehouden.

Tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton in Bleskensgraaf was in de categorie U12 het goud voor Joël Vonk, het zilver voor Lotte van der Meulen en de 3e plek was voor Anna Boot.

In de categorie U15 bij de clubkampioenschappen van SNA Badminton was het goud voor Lucas Visser, het zilver ging naar debutant Noah van Kleef en brons was voor Joanne Voets.

Nienke Sloots won goud tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton bij de dames, zilver en brons waren voor Dewi Redelijkheid en Lotte van Heteren.

In grootste categorie met 20 deelnemers was de gouden medaille voor Paul Feenstra, zilver voor Hans de Jongh en brons voor Jesse Vonk en Narapat Phawsoongnoen.

In september beginnen de trainingen weer. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom op maandagavonden in de Spil in Bleskensgraaf. Meer info www.snasport.nl.