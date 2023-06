Vierde plaats in Nieuwegein voor Zeb Mesker uit Meerkerk

MEERKERK • Zondag 25 juni deed Zeb Mesker uit Meerkerk mee aan een omnium in Nieuwegein. Hij reed goed mee, ondanks het warme weer. In de tijdrit werd hij derde. Met de puntenkoers ook derde. In het criterium is hij vierde geworden . Overal werd hij vierde en derde bij de jongens.