Isis Versluis uit Meerkerk tweede in Wijchen

1 uur geleden

MEERKERK/WIJCHEN • Isis Versluis uit Meerkerk heeft afgelopen zaterdag een tweede plaats bij de meisjes (cat. 6) behaald op het zware parcours van Wijchen.

Met de tropische temperaturen was de uitdaging nog groter om goed te presteren. De benen wilden niet en op het bosparcours lagen wat losse takken die een aantal maal de wielen opzochten. Overall eindigde zij op plek 15.

Hugo van Wijngaarden uit Giessenburg werd elfde in categorie 1, Ties Versluis uit Gorinchem werd negende in categorie 2, Zeb Mesker uit Meerkerk werd negende in de categorie 3, Willem van Wijngaarden uit Giessenburg eindigde als 21e in categorie 4 en Max van Kolfschoten uit Giessenburg werd derde in categorie 5.

Volgende week reizen de mountainbikers af naar Emmen voor de volgende landelijke wedstrijd.