Simply Green uit Molenaarsgraaf eerste bij tractorpulling in Staphorst

STAPHORST/REGIO • Team Simply Green uit Molenaarsgraaf heeft zaterdag tijdens de tractorpulling in Staphorst de eerste plaats bemachtigd in de 4,5 ton SuperSport Top klasse. Red Dream uit Bleskensgraaf werd zesde.

Chauffeur op de Simply Green was Marien den Besten, terwijl Laurens van Vuuren de chauffeur was van de Red Dreeam.

In Staphorst waren 12 deelnemers aanwezig. Door 4 tractoren werd er een finale gereden. In deze finale was de beste afstand voor Simply Green: 111,98 meter.

Tweede werd Steel to Steal, die een afstand neer zette van 101,94 meter en plaats drie was voor Van Stappust met 100,87 meter

Plaats zes was dus voor Red Dream, die een afstand neerzette van 97,30 meter in de kwalificatierun en zich daar mee niet plaatste voor de finale.

In de tussenstand van 2023 staat Simply Green na acht wedstrijden op een tweede plaats met 139 punten. Secret of the Valley staat nog altijd eerste met 141 punten. Red Dream staat elfde met 70 punten. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan dit seizoen.

De volgende Wedstrijd die wordt verreden is een gezamenlijke voor de Nederlands Competitie NTTO Farmstock 4,5 Ton SuperSport Top en de EuroCup op zaterdag 8 juli in Putten.