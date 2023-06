Jeugdteam TTV Streefkerk tweede op NK

4 minuten geleden

Sport 0 keer gelezen

VRIEZENVEEN/STREEFKERK • Het jeugdteam van TTV Streefkerk is zaterdag tweede geworden op het Nederlands kampioenschap touwtrekken in Vriezenveen.

In een poule van zeven ploegen behaalde Streefkerk een zwaarbevochten tweede plaats. Dat betekende plaatsing voor de halve finale, waarin TTV Oele verslagen werd.

In de eindstrijd trof Streefkerk titelverdediger TTV Okia. In de poule werd deze onderlinge strijd een gelijkspel, maar in de finale trok Okia aan het langste eind. Niettemin overheerste bij TTV Streefkerk de trots over het behalen van het zilver met een jonge ploeg.

Zaterdag 19 augustus neemt de jeugd van TTV Streefkerk deel aan een sterk bezet toernooi in Mannheim.