Geslaagde beachvolleybaltoernooien bij VC WIK in Groot-Ammers

1 uur geleden

Sport 192 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Volleybalvereniging VC WIK organiseerde vorige week weer verschillende beachvolleybaltoernooien voor bedrijven-, straten- en vriendenteams. Met zomerse temperaturen, mooie volleybalacties en verkoelende drankjes waren de toernooien een groot succes.

Op donderdag was er het Mourik bedrijventoernooi. De avond was druk bezet met 21 teams. Deze bedrijven gingen er met de prijzen vandoor: Poule A: De Vries en Verburg, Poule B: Mourik 1, Poule C: VSF1 en Poule D Monta 2 (incl. Mascotte).

Op de vrijdagavond streden de vrienden- en stratenteams tegen elkaar. Er deden 18 teams mee. De uiteindelijke winnaars waren: Poule A De Keet, Poule B Special Herbs en in Poule C de verrassing met als winnaar de Brandweer.

Op de welbekende WIK-dag op zaterdag 17 juni was er een onderling toernooi voor de Wikkers. Op het heetst van de dag werd er gestreden om de eer met de volgende winnaars, Poule A De Battiboys, In Poule B PTB, in Poule C Vamos en in Poule D Skittles XL.

Na afloop waren er verschillende marktkraampjes geopend met heerlijk eten voor de leden.