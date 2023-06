met korte video

Christiaan van Rees wint laatste etappe Col du Vam

40 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Een week voor het NK op de weg in Limburg heeft Christiaan van Rees de laatste etappe van de Col du Vam gewonnen.

De Groot-Ammerse junior bleek de sterkste van een kopgroep van zes renners. Van Rees werd 23e in de tijdrit, vierde in de eerste wedstrijd en vijfde in het eindklassement.