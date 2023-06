Charlotte van de Graaf elfde op NK, gehavende Isis Versluis zeventiende

1 uur geleden

Sport 376 keer gelezen

ALKMAAR/REGIO • Het NK-jeugdwielrennen op de weg in Alkmaar heeft Jan van Arckel-renster Charlotte van de Graaf uit Groot-Ammers zaterdag in categorie 1 de elfde plaats opgeleverd.

In categorie 3 lootte Zeb Mesker (Meerkerk) een startplaats achteraan. Het kostte veel energie om er vooraan bij te komen. Zeb eindigde, rijdend in de tweede groep, als 22e.

De Meerkerkse Isis Versluis begon na een val met haar schoolfiets, een dag voor het NK, gehavend (meerdere schaafwonden en een hechting in haar voorhoofd) aan haar wedstrijd in categorie 6. In de laatste halve ronde lag Isis niettemin knap vierde, totdat ze op de stoep gedwongen werd door een andere coureur. Weg mooie klassering... Isis finishte als zeventiende.