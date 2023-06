Rond Om De Graaf is terug

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • Na drie jaar afwezigheid is Rond Om De Graaf terug op de regionale wielerkalender. Het criterium van Brandwijk en Molenaarsgraaf wordt verreden op zaterdag 24 juni.

Na twee coronajaren lukte het ook vorig jaar niet om de koers, op het overzichtelijke parcours tussen de Nieuwe Dam en Boerenklaas, te laten doorgaan. “De prik was enigszins uit de cola”, zegt stichtingsvoorzitter Wout van Wijnen met een knipoog. Dankzij de samenwerking met Velograaf en het toetreden van Jurjen den Besten en Manoah de Groot tot het bestuur, kwam de spirit terug.

Van Wijnen: “We wilden het nog een keer proberen. Als we het nu niet hadden gedaan, was het er waarschijnlijk niet meer van gekomen. Dan was Rond Om De Graaf, net als enkele andere wielerwedstrijden, opgehouden te bestaan.”

Dorpsfeest

“Het was alles of niets. We hebben het gelukkig goed op de rit gekregen”, constateert ‘racedirecteur’ Harmen Brandwijk, die zelf meerijdt in de Sportklasse. Ook de begroting is rond, dus niets staat een wielerfeest in de weg. Of beter: een dorpsfeest.

“Ook als je niet van wielrennen houdt, moet het een leuk evenement zijn om naartoe te komen.” Het vertier zal onder meer te vinden zijn op het plein voor winkelcentrum Molenwaard. Een DJ, een springkussen en standjes met eten en drinken zorgen daar voor gezelligheid. En op het water namen de buurdorpen het tegen elkaar op in de kano. Voor die organisatie tekent de lokale ijsclub.

Wielerprogramma

Maar de hoofdmoot is en blijft uiteraard het wielrennen. Met om 16:15 uur de dikkebandenrace, om 17:15 uur de inwonersronde (voormalige Graafstroom-dorpen), om 18:00 uur de Startklasse, om 19:00 uur de Sportklasse en om 20:15 uur de elite/beloften/amateurs. Er is concurrentie van het NK op de weg in Limburg, maar ongetwijfeld staat er een mooi veld aan het vertrek.

“We zijn klaar voor editie nummer zes”, besluiten Van Wijnen en Brandwijk.