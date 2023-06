Inhaalrace brengt jeugdkarter Luca van Leer uit Leerbroek op podium in DKM

zo 4 jun. 2023, 14:13

Sport 94 keer gelezen

LEERBROEK • Het zijn drukke tijden voor Luca van Leer. De 12-jarige karter uit Leerbroek heeft vier volle weekenden achter elkaar met wedstrijden in drie verschillende kampioenschappen. Na de vijfde plaats bij het NK 2-takt in Eindhoven volgden de derde plaats bij het NK 4-takt in Strijen en de tweede plaats in het prestigieuze Deutsche Kart Meisterschaft in Genk. Komend weekend strijdt de rijder van het topteam van Michel Vacirca in het Duitse Kerpen nog tijdens de derde ronde van het NK 2-takt van Chrono Karting. “Het gaat goed en het is leuk om elke week een wedstrijd te rijden.”

Tussen het karten door beleefde Luca een schitterende ervaring op Circuit Zandvoort. Op uitnodiging van zijn hoofdsponsor Nestr mocht hij een aantal ronden meerijden met voormalig Formule-1-coureur en ambassadeur van Nestr Robert Doornbos. “We reden in een Porsche 911 GT4, echt een hele mooie auto. Robert kende mij al en wist dat ik in Strijen derde was geworden bij het NK. Het was echt heel gaaf om mee te rijden op Circuit Zandvoort, het gaat zo snel, laat remmen… Ik kwam net niet boven het dashboard uit, dus ik zag de kombochten niet zo goed, maar het was echt een waanzinnige ervaring.”

Snelle ronden rijden

Terug naar afgelopen weekend. In Genk stond de eerste ronde van het DKM op het programma. De Mini 60 Series worden georganiseerd door de DMSB en gepromoot door Chrono Karting waar Luca ook het Nederlands kampioenschap 2-takt en 4-takt rijdt. “Er wordt in de DKM wat harder gereden dan bij het NK en het zit heel dicht bij elkaar. Het was tijdens de kwalificatie belangrijk om direct in de tweede ronde je snelle ronde te rijden. Zonder slipstream ben ik toch naar P4 gereden. Het was mooi om er goed bij te zitten.”

Inhaalrace

“In de pre-finale had ik niet zo’n goede start, maar ik kon vervolgens toch aansluiten bij de kopgroep. Uiteindelijk lag ik op de derde positie en gingen de nummer één en twee met elkaar de strijd aan. Daar kon ik van profiteren en ik lag één bocht op P1, maar toen werd ik aangetikt en viel ik terug naar P9. In de finale haalde ik in de eerste ronde gelijk een aantal rijders in. Later pakte ik ook de nummer drie en zag ik weer dat de nummers één en twee met elkaar gingen strijden. Eentje van hen spinde waardoor ik hem voorbij kon. In het laatste rondje kwam ik heel dicht bij de koploper, maar ik wilde het risico niet nemen dat ik eraf zou gaan. Ik vond het al heel mooi dat ik van P9 naar P2 was opgeklommen. Ik was echt heel blij met mijn tweede plaats. Het was een mooie inhaalrace.”

Een week voorafgaand aan het DKM streed Luca op Kartbaan Strijen in de Mini Junior TM. “Het ging niet heel goed en we hadden niet echt de snelheid om voor de eerste plaats te strijden. Door te blijven vechten ben ik toch nog derde geworden en heb ik echt het maximale eruit gehaald. Zo heb ik toch weer belangrijke punten voor het Nederlands kampioenschap gescoord.”

Weer een week eerder had de CRG-rijder op de Landsard in Eindhoven al een fraaie inhaalrace laten zien bij het NK 2-takt van Chrono Karting. In de MiniMax kende Luca in de pre-finale de nodige pech. “Ik had een goede inhaalactie aan de binnenkant voor bocht vier, maar hij stuurde op mij in en zo werd ik eraf gereden. Daardoor moest ik in de finale vanaf P20 beginnen. Ondanks dat je in Eindhoven moeilijk kunt inhalen, ben ik toch nog naar P5 opgeklommen. Dat was toch ook een mooi resultaat.”