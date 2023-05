Isis Versluis pakt zege in Bergschenhoek

BERGSCHENHOEK/REGIO • De landelijke jeugdmountainbikewedstrijd in Bergschenhoek is is zaterdag in categorie 6 gewonnen door Isis Versluis uit Meerkerk (vijfde overall).

In Bergschenhoek werd gereden op een mooi maar zwaar parcours. Overige uitslagen JvA-renners:

Cat. 1: 7. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 2: 11. Ties Versluis (Gorinchem).

Cat. 3: 10. Zeb Mesker (Meerkerk).

Cat. 4: 21. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 5: 2. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

cat. 7: 27. Halit Izci (Gorinchem).