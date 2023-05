met video

Simply Green tweede, Red Dream twaalfde in Loerbeek

45 minuten geleden

Sport 157 keer gelezen

LOERBEEK/REGIO • De vierde wedstrijd in de nationale competitie in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO heeft Simply Green zaterdag in Loerbeek de tweede plaats opgeleverd. Streekgenoot Red Dream klasseerde zich als twaalfde.

Marien den Besten ging met Simply Green de finalerun in. Secret of the Valley was hierin met 102.85 meter wederom de beste, voor Simply Green (95.66) en Erik Peeters (94.57). Red Dream kwam in de kwalificiatierun niet verder dan 58.18 meter, waarschijnlijk door -net als week eerder- problemen met het inlaatsysteem.

NK-tussenstand na vier van de dertien wedstrijden: 1. Secret of the Valley, 80 punten; 2. Simply Green, 62 punten; 3. Erik Peeters, 60 punten.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 3 juni in Halsteren.