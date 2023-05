Nieuwe app Regio-Voetbal

GOUDRIAAN/REGIO • Kort na de app van nieuwsblad Het Kontakt is nu ook de app van Regio-Voetbal vernieuwd. Onder meer de navigatie is verbeterd en het design is aangepast. Het Kontakt en Regio-Voetbal behoren tot uitgeverij Kontakt Mediapartners (KMP).

Met de app heeft de gebruiker het nieuws, de verslagen, voorbeschouwingen, interviews en het opgefriste scorebord (programma, uitslagen en standen) op elk moment van de dag binnen handbereik.

“De gebruikerservaring zal een sterke verbetering laten zien. Dat was voor ons één van de redenen om de app van Regio-Voetbal te vernieuwen”, zeggen de webmasters Rick den Besten en Gertjan den Ouden.

Het regionale voetbalnieuws in de app (van Alblasserwaard tot Krimpenerwaard, van Vijfheerenlanden tot West Betuwe en van Altena tot Bommelerwaard; in totaal een kleine 90 clubs) wordt dagelijks bijgewerkt en ververst. “Uiteraard zo actueel mogelijk”, benadrukt Den Besten.

Razendsnel

Altijd actueel zijn ook de uitslagen en de standen. Dankzij de samenwerking met Voetbal Nederland worden deze vrijwel meteen na het laatste fluitsignaal van de wedstrijden bijgewerkt. Den Ouden: “Oftewel, met ons scorebord zijn we razendsnel. Als extra service voor onze volgers worden de tussenstanden getwitterd.”

Voorleesfunctie

Voor een prettige leeservaring kan voor de ‘dark mode’ (donkere achtergrond) gekozen worden. De tekstgrootte kan aan de persoonlijke voorkeur van de gebruiker worden aangepast. De app is ook voorzien van een voorleesfunctie.

Om snel op de hoogte te zijn van het belangrijkste nieuws kan de pushnotificatie worden ingeschakeld.

De app van Het Kontakt is gratis te downloaden voor Android en iOS.