Mooie tweede plek in Oss voor Isis Versluis uit Meerkerk

1 uur geleden

Sport 207 keer gelezen

OSS/MEERKERK • Isis Versluis uit Meerkerk heeft afgelopen zaterdag weer een mooie tweede plaats (8e overall) bij de meisjes weten te bemachtigen in categorie 6. Het was een zwaar en heel stoffig parcours over de motorcrossbaan van Oss.

Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) werd 10e in categorie 1 , Ties Versluis (Gorinchem) werd 14e in categorie 2, Zeb Mesker (Meerkerk) werd 6e in categorie 3, Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd 21e in categorie 4 en Max van Kolfschoten (Giessenburg) werd 2e in categorie 5.

Aankomende zaterdag reizen de jonge wielrenners af naar Bergschenhoek voor de volgende LJC.