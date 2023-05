Gijs van Noordenne is ze allemaal te slim af bij De Alver

GIESSENBURG • Bij hengelsportvereniging De Alver zijn in de afgelopen dagen nog drie wedstrijden gevist.

De zaterdagwal visten nabij de Jupiterflat. Zeer matige vangsten maar er kwam een winnaar. De oudste visser van 94 jaar Gijs van Noordenne was ze allemaal te slim af en won met 980 gram. De tweede plaats was voor M. Klop Sr. met 920 gram en 3e werd P. de Ruiter met 840 gram.

De bootcompetitie visten nabij het Dorp. Waar een klein ploegje van 5 vissers groot in kan zijn, ze hebben ruim 20 kilo vis gevangen en de winnaar was Ernst Hartog met 7466 gram, 2e werd P. van Dijk met 4186 gram en 3e is geworden W. van Ooijen met 3395 gram.

Ook de woensdagavond visten bij de Slingelandseplassen in de Koeienput. Een grote uitschieter was Menno Klop en daarmee de grote winnaar met 6010 gram, 2e werd G. Timmer met 1150 gram en de 3e plaats was voor A. Janssen met 800 gram.