Triade voert met winst druk op koploper Good Luck op

16 minuten geleden

NIEUWPOORT • Triade heeft in de strijd om het kampioenschap goede zaken gedaan door met 15-11 te winnen van koploper Good Luck.

Good Luck had de competitie al kunnen beslissen, maar de Nieuwpoortse korfballers staken daar een stokje voor. De kans op de titel blijft voor Triade echter minimaal; het lijkt een kwestie van tijd dat de lijstaanvoerder uit Middelharnis het kampioenschap pakt.

De groenwitten zullen er echter alles aan doen de druk op te voeren. Dat lukte in de topper uitstekend, want bij rust leidde Triade al met 8-2. In de tweede helft kwam Good Luck terug tot 13-10, maar verder liet de thuisploeg het niet komen. De wedstrijd werd gecontroleerd uitgespeeld.

Menno den Hartog was het zes treffers topscorer aan de kant van Triade. Jordy Markus schoot vier keer raak.