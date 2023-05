VV De Alblas Vrouwen 1 haalt kampioenschap binnen

OUD-ALBLAS/ALBLASSERDAM • Het eerste damesteam van voetbalvereniging De Alblas haalde zaterdag het kampioenschap binnen.

Daarmee was het dubbel feest op sportpark Souburgh in Alblasserdam, want ook het eerste herenteam vierde het kampioenschap.