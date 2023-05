Casper van der Woude behoudt leiderstrui na Omloop van Simpelveld; Jan van Arckel naar vierde plaats ploegenklassement

ALBLASSERWAARD • De wielrenners van Jan van Arckel wisten afgelopen weekend tijdens de Omloop van Simpelveld met succes de leiderstrui van Casper van der Woude te verdedigen.

Jan van Arckel heeft met Casper van der Woude de leider van de clubcompetitie in de gelederen, door zijn winst afgelopen maand in de Zuiderzeeronde. Naast Casper stond ook Jens van den Dool aan de start. Ook één van de favorieten na zijn zevende plaats vorige week in de Nummer 1 Limburg Trofee.

Peter Moore, Serginho WIlhaus, Gijs de Swart en Siep Roes maakten het team van de Alblasserwaardse wielerclub compleet. Peter Moore is een Amerikaanse renner die dit seizoen in de zomermaanden voor Jan van Arckel uitkomt, vooral om te koersen in Europa en hier ervaring op te doen.

Na een zware wedstrijd eindigde Casper op een vierde plaats en hij behield daarmee de leiderstrui. Jens eindigde, na een sterk gereden koers, op de vfijtiende plaats en Peter Moore werd veertiende. Hiermee stijgt Jan van Arckel naar de vierde plaats in het ploegenklassement van de clubcompetitie.