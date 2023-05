met video

Simply Green tweede en Red Dream elfde in Langedijk

LANGEDIJK/REGIO • In de tweede wedstrijd van de nationale competitie in de Farmstock 4m5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO, gehouden in het Noord-Hollandse Langedijk, is Simply Green als tweede en Red Dream als elfde geëindigd.

Vier van de dertien deelnemers plaatsten zich voor de finalerun. Laurens van Vuuren haalde met Red Dream (Bleskensgraaf) de finale niet. Zijn 82.75 meter in de kwalificatie leverde de elfde plek op.

Marien den Besten drong met Simply Green (Brandwijk/Molenaarsgraaf) wel tot de finale door. Secret of the Valley stak er met 108.10 meter met kop en schouders bovenuit. Simply Green werd met 99.72 meter tweede en Erik Peeters eindigde met 96.24 meter als derde.

Tussenstand na twee van de dertien wedstrijden: 1. Secret of the Valley, 40 punten; 2. Simply Green, 34 punten; 3. Erik Peeters, 30 punten; 10. Red Dream, 17 punten.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 20 mei in Erichem.