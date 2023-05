Klinkende zege Triade, dat nog een kleine kans heeft op de titel

zo 14 mei 2023, 09:09

Sport 104 keer gelezen

NIEUWPOORT • Triade heeft in de veldcompetitie nog een kleine kans op het kampioenschap. De herstart van de competitie in Zuidland was zaterdag in elk geval hoopgevend, want de Nieuwpoortse korfballers wonnen met 7-14 van ZKV.

Na een 6-6 ruststand maakte Triade, dat aantrad zonder Jordy Markus en Job Brokking (zij werden vervangen door Stephan Blom en Lucas Vink), in de tweede helft duidelijk het verschil.

Topscorer aan de kant van Triade was aanvoerder Menno den Hartog met vijf treffers.