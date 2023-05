• Dirk-Jan Verspuij sprint naar de overwinning in de startklasse.

Dirk-Jan Verspuij verrast in Omloop van de Biesbosch

23 minuten geleden

WERKENDAM/REGIO • De Omloop van de Biesbosch is zaterdag in de Startklasse verrassend gewonnen door Dirk-Jan Verspuij.

De Hoogbloklander was de rapste van een kopgroep van drie renners. Sander Spoolder (Giessenburg), favoriet voor de zege, verklaarde na afloop dat hij niet goed had opgelet en dacht dat er nog een ronde te rijden was.

De elite-beloftenkoers werd gewonnen door Wouter van de Weerdhof (Lobith). Meerkerker Noël Luijten was met een tiende plaats de beste regiorenner.

Overige winnaars: Maarten van den Berg (Breda, amateurs), Twam Brusselman (Helmond, sportklasse) en Peter Branderhorst (funklasse).