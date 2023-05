Visconcours om de Zederikbokaal

MEERKERK • Op zaterdag 27 mei organiseert HSV de Karper de viswedstrijd om het kampioenschap van Zederik.

Deelname staat open voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Inschrijven kan tot en met zondag 21 mei bij Martin de Lange via 06-51997382. Het inschrijfgeld is 5 euro. De loting is tussen 06.30 en 07.00 uur bij de Hoenderwiel. Er word gevist van 08.00 tot 12.00 uur.