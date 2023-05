Finale NK-schooldammen in Hoornaar

HOORNAAR • Damvereniging VGO organiseert zaterdag 13 mei in Het Bruisend Hart de landelijke finale voor schooldammers uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Vanwege het 75-jarig bestaan van de vereniging heeft zij de finale van de KNDB toegewezen gekregen. 26 teams, bestaande uit vier spelers, nemen het tegen elkaar op. Maar liefst zeven teams komen uit de regio.

De finale is het sluitstuk van een jaar lang schooldammen. Na voorbereidingen en trainingen in het najaar volgden begin dit jaar de plaatselijke toernooien, gevolgd door regionale en provinciale kampioenschappen. De best presterende teams mochten vervolgens meedoen aan de halve finales NK-schooldammen. Op vier locaties in Nederland werden deze wedstrijden gespeeld.

De teams uit de Alblasserwaard deden mee in drie van deze vier halve finalegroepen. Beide teams van De Bron uit Molenaarsgraaf, regerend Nederlands kampioen, speelden in Julianadorp. Alle acht wedstrijden werden met overmacht gewonnen. Zeer verdienstelijk was de derde plaats voor het tweede team.

In Baarn speelden de twee teams van De Fakkel uit Goudriaan en het team van School met de Bijbel uit Bleskensgraaf. Op het eerste team van De Fakkel stond geen maat. Met zes overwinningen met de maximale score van 8-0 en twee overwinningen met 6-2 werd duidelijk dat dit team graag kampioen van Nederland wil worden. De dammers uit Bleskensgraaf eindigden als vijfde, net genoeg voor deelname aan de finale. Het tweede team van De Fakkel heeft een organisatieplaats gekregen.

De beide schoolteams uit Hoornaar, Klim-op en Samen op Weg, speelden hun halve finale in Huissen. Ook hier een overtuigende winnaar uit onze regio. Net als De Bron en De Fakkel wisten de spelers van Klim-op alle acht wedstrijden te winnen. Met een zesde plaats wist Samen op Weg ook een plek in de finale te bereiken.

Aanvang 10:30 uur

Om half elf wordt het startsein voor de eerste van negen wedstrijden gegeven. Wethouder Bram Visser zal tussen half vijf en vijf uur de prijsuitreiking verzorgen. Zal opnieuw een school uit Molenlanden de kampioenstrofee ontvangen?

Groepen 4 t/m 6 in Reeuwijk

Op dezelfde dag wordt in Reeuwijk het NK-schooldammen voor leerlingen van de groepen 4 t/m 6 gehouden. Van de 24 deelnemers komen er zeven uit de Alblasserwaard. De Bron is ook hier hofleverancier met twee teams. De Fakkel, Samen op Weg en Klim-op zijn ook present in deze finale. School met de Bijbel uit Noordeloos en Groen van Prinsterer uit Oud-Alblas maken met zevental compleet.