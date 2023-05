Thijs Wemmers zesde in Kleeberg Challenge

REGIO • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf is zaterdag zesde geworden in de Kleeberg Challenge in het Limburgse Mechelen.

In deze zware koers over 73 kilometer moest de Kleeberg 28 keer beklommen worden.

Met vier in kopgroep

De Jan van Arckel-ploeg zat voortdurend goed van voren en was met vier renners vertegenwoordigd in de uiteindelijke kopgroep van ongeveer twintig man.

Hardinxvelder Joris Peursum klasseerde zich als vijfde. Thijs Wemmers sprintte naar de zesde plek, Jost van de Streek (Goudriaan) werd tiende, Bram Janssen (Lexmond) -ondanks een lekke band- twintigste.

Jan van Heukelum had de koers toen al moeten staken.

Klimcriterium

Het klimcirterium Arnhems Buiten leverde Bram Janssen zondag de vijfde en Daan van Werd (Oud-Alblas) de zesde plaats op.

Standaarbuiten

Nieuweling Mees Bassa (Goudriaan) eindigde als 24e in de Ronde van Standaarbuiten.

Honselersdijk

De Jan van Arckel-jeugdrenners stonden zondag aan het vertrek in Honselersdijk. Meerkerkerk Zeb Mesker streed in categorie 3 goed van voren mee en kwam als zevende over de meet.