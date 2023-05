• Simply Green in actie in Brande.

Simply Green derde in Denemarken

za 6 mei 2023, 20:23

BRANDE • De eerste wedstrijd in de 4,5 ton SuperSport EuroCup van de ETPC in het Deense Brande heeft Simply Green zaterdag de derde plaats opgeleverd.

Marien den Besten was de chauffeur op de Molenaarsgraafse tractorpuller. In de finale zette hij met 92.44 meter de derde afstand neer. Extreme Edition hield met 98.32 meter de zege in eigen huis. Met 93.53 meter hield Krone Hulk ook het zilver in Denemarken. De vierde plaats ging naar de Vijfheerenlanden en werd met 91.88 meter opgeëist door Red Impact uit Everdingen.

De Europese competitie gaat dit seizoen over vier wedstrijden.