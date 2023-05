VC WIK heren 2 wint finale regiobeker

GROOT-AMMERS • Na een prima seizoen te hebben gedraaid in de competitie, waarbij uiteindelijk de vijfde plaats is bereikt, volgde afgelopen zaterdag het toetje van het seizoen. De bekerfinale in Panningen tegen Limax H3 uit Linne.

In de aanloop naar de bekerfinale werd er tijdens de laatste competitie wedstrijd reeds afscheid genomen van het thuis publiek door Pieter-Pleun Korevaar, Hidde v.d. Leer en coach Sander Sterrenburg. Met een heerlijke 4-0 winst was er zelfs nog gelegenheid om coach Sander te laten debuteren in zijn eigen team.

Afgelopen zaterdag werd er met een volle bus afgereisd naar Panningen in Limburg, waar VC WIK heren 2 in een kolkende sporthal zijn opwachting maakte voor de finale. Waar in de eerste set het er lang op leek dat de heren van Limax er met de winst vandoor zouden gaan, was een dubbele wissel aan de zijde van VC Wik doorslaggevend. Door de inbreng van de ontketende Carl Zwijnenburg en serverend uitblinkende Pepijn Vonk werd de eerste set over de streep getrokken. In de tweede set werd er nipt verloren, 24-26.

Het publiek, dat in grote getalen aanwezig was, ging als een blok achter het team van VC WIK staan. Tromgeroffel, toeters en luid gezang brachten de mannen van VC WIK nieuwe energie. Set 3 en 4 werden overtuigend gewonnen, waarmee de bokaal mee ging met de mannen van VC WIK. Een prachtig afscheid voor de spelers en zeker voor coach Sander Sterrenburg die zichtbaar ontroerd was. Het bleef nog lang onrustig in Groot-Ammers.