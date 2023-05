Degradatie voor schakers van De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Het KNSB-team van schaakvereniging De Giessen en Linge heeft zich niet kunnen handhaven in haar poule. Vorige week werden drie remises behaald tegen Stukkenjagers 2, de rest werd verloren. Daarmee werd de tegenstander kampioen en kon de regionale schaakvereniging zich niet handhaven.

Mattias Stok trof hun teamcaptain en nestor, maar verongelukte al in de opening. Een uurtje later was Louis Rutgers niet opgewassen tegen een jeugdtalent dat inmiddels al een fors hogere rating heeft dan Louis. Ook Tony Else koos vroeg in de opening het verkeerde pad en hield het niet droog, een 0-3 achterstand dus. Van de overige partijen was nu niet direct een ommekeer te verwachten, al had Eddy Korevaar op bord 4 wel een plusje bereikt. Het volgende resultaat was een remise bij Henk Boot op bord 3. Wit offerde een pion in de opening en had voldoende compensatie en actief spel. Henk durfde op een gegeven moment een tweede pionoffer niet aan te nemen. De stelling bleef in evenwicht en leidde na een kwaliteitsoffer van wit tot eeuwig schaak en remise. Een tweede remise, waarmee onze tegenstanders overigens kampioen werden, was te noteren bij Tim Schakel. Ook hij had een jeugdige tegenstander die het hem behoorlijk moeilijk maakte en het betere van het spel had. Met de nodige moeite stelde Tim het halfje veilig.

Eddy Korevaar op bord 4 kwam goed uit de opening en won op zet 25 een belangrijke pion. Hoewel zwart nog probeerde in troebel water te vissen via een kwaliteitsoffer, was dat niet echt correct. Eddy besloot de kwaliteit terug te geven en behield dus een pionnetje extra en een bemoedigend plusje. Maar toen hij die pion op zet 42 in een vreemd moment van schaakblindheid inleverde, resteerde een potremisestelling. Achteraf was Eddy de enige van het team die echte winstkansen heeft gehad.

Jaco Vonk speelde een ingewikkelde partij. Hij had in het centrum na dameruil initiatief ten koste van een tweede pion. Zijn pionnenstelling op de damevleugel oogde niet geweldig soliede en daar won zijn tegenstander een pion, drong Jaco’s stelling binnen. Hoewel Jaco zich nog met hand en tand verzette, kon hij verlies niet meer ontlopen. Restte nog de partij van Hans Karelse die in eerste instantie wat gedrongen, maar solide stond. Gaandeweg verdwenen de meeste stukken en wat pionnen van het bord en resteerde een lopereindspel met lopers van ongelijke kleur op het bord. Velen zouden dat remise hebben gegeven, maar de tegenstander van Hans bleek niet in een erg vredelievend bui en besloot de partij tot op het bot af te kluiven. Helaas miste Hans op zet 86 (!) de kans om een verliespoging van zijn tegenstander af te straffen. Enige zetten later vergiste hij zich en viel voor Hans het doek alsnog.

Achteraf bleek dat De Giessen en Linge in de poule met 5 teams (!) op 6 matchpunten waren uitgekomen. En De Giessen en Linge werd achtste, maar dat was dit jaar helaas niet voldoende om te handhaven

Interne competitie

In ronde 28 van de interne competitie stond vorige week het topduel tussen Henk Boot en Jaco Vonk op het menu. Jaco verraste Henk met zijn openingskeuze, die ze overigens nooit tegen elkaar hadden gespeeld. Henk koos voor een overzichtelijke opzet, waarbij de dames al snel werden geruild. Henk stond een snufje gemakkelijker, maar had even later zijn miniplusje hem ontglipt was. Er resteerde een remiseachtig eindspel resteerde. Henk bood dan ook remise aan en tot zijn verassing nam Jaco het aanbod vrij snel aan. Hiermee behoudt Henk een kleine voorsprong op Jaco in de stand.

In het andere duel in de top van de ranglijst zat Hans Karelse tegenover Louis Rutgers. In de opening raakte Louis “ergens” een pion kwijt. In het eindspel bleef de schade toch tot één pionnetje teruggebracht. Toen tenslotte Louis toeliet dat het enig overgebleven lichte stuk (paard tegen loper) werd geruild, bleef hij met een verloren stelling zitten.

Ook de nummers 5 en 6 van de ranglijst zaten tegenover elkaar. Het was vanuit de opening in het begin een voorzichtige manoeuvreerpartij, waarin Mattias wat meer ruimte had, maar miste de mogelijkheid met een pionoffer Tony echt in het nauw te brengen. Nu kwam Tony in het voordeel. De stelling werd overigens wel erg tactisch en hectisch. Uiteindelijk kon Mattias nog allerlei dreiginkjes bedenken, zodat deze opwindende partij in remise eindigde.

Bram Capelle trof een waakzame John Dessens op zijn pad, die een degelijke verdediging organiseerde, her en der stukken ruilde. In een volstrekt gelijk staand lopereindspel werd tot remise besloten. Arjan Uittenbogaard ontwikkelde tegen André van Wingerden zijn stukken wel sneller, maar minder goed. André won een pion en maakte de stelling zoals hij aangaf, niet ingewikkelder dan nodig en won. Gerard de Gans en Christian Boudewijn speelden een rustige opening, waarin Gerard in het eindspel een fout maakte die hem een pion kostte en uiteindelijk de partij.

Anne van Heelsum kreeg tegen Huig Visser al snel een plezierige stelling, zeker toen hij op zet 15 een dubbele aanval kon plaatsen. Huig besloot de kwaliteit te geven en Anne had vanaf dat moment eigenlijk al beslissend voordeel en won na nog enkele schermutselingen. Egbert Meier won tegen Johan Vroege al snel een pion op f7 en bezorgde Johan ook nog een dubbelpion. Dat was voldoende om de winst binnen te halen. Alhoewel Chris van Wieringen tegen Rob van Driel al snel een pion achter kwam, lukte het Rob niet vervolgens de weg naar winst te vinden, remise dus. Mark Couwenberg zette zijn partij tegen Wim Rietveld ondernemend op, stormde met zijn h-pion naar voren, maar verloor door een kortsluiting een stuk en vervolgens de partij.