Glenn Timmer haalt ruim 18 kilo vis uit de Alverput

20 minuten geleden

Sport 82 keer gelezen

GIESSENBURG • Bij hengelsportvereniging De Alver werden vorige week verschillende wedstrijden gevist.

De woensdagavond was er een wedstrijd in de Alverput. Er werd door verschillende heel goed gevangen, maar de grote uitblinker deze avond was Glenn Timmer met 18.300 gram. De tweede plaats was voor Jan de Ruiter met 14.650 gram en een nieuw gezicht en gelijk de derde plaats was voor Wendy de Ruiter met 9055 gram.

Voor de bootcompetitie was de grootste visser Ernst Hartog met 8850 gram, tweede werd Jan Auperlee met 4437 gram en derde is geworden Jannie van Dijk met 3330 gram.

Ook de zaterdagwal visten bij de Slingelandseplassen in de Koeienput. De winst was daar weggelegd voor Mathieu Klop met 8460 gram, tweede werd Menno Klop met 5090 gram en derde werd A. Nieuwendorp met 1330 gram.