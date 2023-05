Promotie/Degradatie wedstrijden om de eredivisie bij Ta-La-Ni

NIEUWPOORT • Op zaterdagmiddag 6 mei is Ta-La-Ni gastheer voor zowel de dames- als de heren-tafeltenniswedstrijd om een plaats in de eredivisie.

Nog nooit werd er in de Alblasserwaard op zo’n hoog niveau getafeltennist. Bij de dames gaat het tussen Tanaca uit Etten-Leur en Disnierats uit Hoorn. Bij de heren strijden het Leidse Scylla en TTV Hilversum om de plaats op het hoogste niveau in Nederland.

Aanvang is om 15.00 uur. Entree in sportcomplex Poortzicht aan de Waterlinie 1 in Nieuwpoort is gratis.