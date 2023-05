Isis Versluis uit Meerkerk tweede bij zware mountainbike wedstrijd op de VAM-berg

MEERKERK • Isis Versluis uit Meerkerk heeft zaterdag uitstekend gepresteerd in de loodzware mountainbike wedstrijd op de VAM-berg nabij Hoogeveen.

Er lag een zeer uitdagend parcours voor de 3-nationscup. Na bijna een uur klimmen en dalen over uitdagende rockgardens finishte de Meerkerkse als tweede meisje (14e overall) in categorie 6.

Andreas van der Streek (Goudriaan) reed naar de 11e plaats in categorie 7. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd 18e in categorie 4. Zeb Mesker (Meerkerk) eindigde in categorie 3 op de 11e plaats. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) werd 10e in categorie 1.

Komend weekend strijden de Jan van Arckel mountainbikers in Sittard om de ereplaatsen.