Derde plaats voor Charlotte van de Graaf en Zeb Mesker

zo 30 apr. 2023, 06:59

OEGSTGEEST/REGIO • In de Kermisronde van Oegstgeest werd Jan van Arckel-jeugdrenster Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers) het derde meisje.

Zeb Mesker (Meerkerk) eindigde in categorie 3 in pas zijn tweede wegwedstrijd als derde overall.