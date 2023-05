Geen topklasseringen junioren Jan van Arckel in Slag om Woensdrecht

zo 30 apr. 2023, 07:54

Sport 167 keer gelezen

WOENSDRECHT/REGIO • In de Fokker Slag om Woensdrecht hebben de junioren van RC Jan van Arckel zondag geen potten kunnen breken.

In de 116 kilometer lange koers bleef het peloton bij elkaar. Wel was er twee kilometer voor de meet een valpartij, waardoor de grote groep in tweeën brak.

Joris Peursum (Hardinxveld) werd 25e, Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) 60e, Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) 62e en Daan van Werd (Oud-Alblas) 64e.