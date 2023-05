AVVA H1 schrijft clubhistorie met promotie naar tweede divisie

1 uur geleden

HORST/AMEIDE • AVVA H1 heeft clubhistorie geschreven door zaterdag via de pd-wedstrijden te promoveren naar de tweede divisie. Zowel van VCE/PSV als van Hovoc werd door de volleyballers uit Ameide met 2-0 gewonnen.

Twee weken geleden ging de kampioenswedstrijd tegen OKK’70 nog teleurstellend verloren. In het Limburgse Horst wist AVVA zich echter knap te herpakken. VCE/PSV kon geen tegenstand van formaat bieden, Hovoc voor eigen publiek zeker wel.

Op 18-12 in de tweede set leek er een beslissende derde set aan te komen. AVVA knokte zich echter terug en met twee sterke blokkeringen van Dirk-jan Blokland was het pleit beslecht: 22-25 en 23-25.

De ontlading die volgde sprak boedelen. En terecht, want voor het eerst in de clubhistorie zal AVVA volgend seizoen in de tweede divisie uitkomen.