Wethouder Visser opent nieuw kunstgrasveld vv Groot-Ammers

1 uur geleden

Sport 266 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het nieuwe kunstgrasveld van voetbalvereniging Groot-Ammers is maandagavond met een officieel tintje geopend door wethouder Bram Visser.

Dankzij de geelzwarte ballonnen werd het een kleurrijk gebeuren.

‘Hiermee kunnen we weer vooruit’

Door de flinke groei van het aantal spelende leden ontstond de afgelopen jaren voor vv Groot-Ammers een onhoudbare situatie.

“Inmiddels hebben we 450 spelende leden en 30 teams. Zij moesten allemaal op slechts één kunstgrasveld trainen. Dat ging echt niet langer”, legt voorzitter Rolf Kamsteeg uit. “Gelukkig hebben wethouder en gemeenteraad naar onze argumenten geluisterd en het probleem onderkend. De trainingscapaciteit is door het nieuwe kunstgrasveld bijna verdubbeld. Op zaterdag zullen de kabouters en de jongste pupillen hierop ook hun wedstrijden gaan spelen. We zijn er erg blij mee, de vereniging kan hiermee weer vooruit.”

“De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat de sportverenigingen goede faciliteiten hebben, zodat haar inwoners op een goede en veilige manier kunnen sporten. In dit kader heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij VVAC -dat komende zomer zal worden aangelegd- en met dit veld bij vv Groot-Ammers. Het is prachtig om te zien dat er al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt”, aldus wethouder Visser.