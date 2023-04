Jost van de Streek negentiende in Omloop van Borsele

zo 23 apr. 2023, 19:32

REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek is zondag negentiende geworden in de Omloop van Borsele, een UCI-klassieker in het vlakke en winderige Zeeuwse land.

De Goudrianer zat mee in de eerste groep, waaruit uiteindelijk een kopgroep van zeven ontstond. Op 49 seconden van de winnaar kwam Van de Streek als negentiende over de meet. In de groep daarachter klasseerde Bram Jansen (Lexmond) zich als 50e en Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) zich als 54e.

Een criterium in het Belgische Kalmthout leverde de nieuwelingen Luuk Wolthuis (Hank) en Mees Bassa (Goudriaan) respectievelijk de 34e en 54e plaats op.