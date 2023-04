Meisjes B van SNA uit Bleskensgraaf kampioen

BLESKENSGRAAF • De meisjes B van volleybalvereniging SNA uit Bleskensgraaf zijn op zaterdag 15 april kampioen geworden.

Het was spannend tot na het laatste fluitsignaal. Concurrent AVVA had gewonnen en SNA moest daardoor ook winnen. Bij 4-0 zou het aantal gewonnen sets ervoor zorgen dat SNA kampioen zou worden. Bij 3-1 zouden de setstanden de doorslag geven.

Omdat het 3-1 werd, was het even afwachten op het digitale wedstrijdformulier. Gelukkig duurde dat niet lang en kwam het verlossende nieuws dat SNA meisjes B kampioen was geworden.