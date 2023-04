Margreet Wigmans doet stapje terug bij Volley Meerkerk’95

di 18 apr. 2023, 12:06

MEERKERK • Na tien seizoenen in de hoofdmacht te hebben gespeeld, doet libero Margreet Wigmans (35) komend seizoen een stapje terug bij Volley Meerkerk’95. De speelster uit Hoornaar wordt aanvalster in het tweede team. Ook voor Annelies Koning (34) was het haar laatste wedstrijd in VR1 van de geelzwarten.

Volley Meerkerk’95 sloot het seizoen af met een 4-0 nederlaag bij Donki Sjot in Den Dungen, dat met deze zege als runner-up de p/d veiligstelde. De bezoekers boden alleen in de laatste set stevig weerwerk: 25-15, 25-12, 25-17 en 26-24.

Volley Meerkerk eindigde in de 1e divisie D als zevende en krijgt er volgend seizoen drie nieuwe speelsters bij.