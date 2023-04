VC WIK sluit seizoen goed af

ma 17 apr. 2023, 11:47

Sport 405 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Ondanks de degradatie uit de tweede divisie heeft de vrouwenhoofdmacht van VC WIK het seizoen zaterdag met een positief gevoel afgesloten. De Groot-Ammerse volleybalsters verloren de slotwedstrijd tegen Voltena 2 nipt met 2-3.

WIK kwam sterk terug van een 0-2 achterstand: 18-25, 12-25, 25-23 en 25-22. In de beslissende vijfde set ging de thuisploeg op zoek naar de overwinning. Bij de kantwissel (8-7) was die kans er zeker nog, maar in de eindfase sloeg Voltena met 11-15 toe.

VC WIK komt binnenkort met nieuws over de teamsamenstelling voor volgend seizoen.