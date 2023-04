Vedo’70 sluit af met beste wedstrijd van seizoen

HOORNAAR • De vrouwenhoofdmacht van Vedo’70 heeft hun trainer/coach Annemiek de Leeuw een passend afscheidscadeau gegeven door de slotwedstrijd van de competitie te winnen.

Het beste werd voor het laatste bewaard, want tegen Volley Meerkerk’95 4 werd de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De Hoornaarse volleybalsters wonnen met 3-1.

Na twee sets was de stand nog in evenwicht: 25-18 en 15-28. De derde set vormde het kantelpunt. Volley Meerkerk bleef tot 17-15 goed bij, maar daarna zette Vedo’70 het wapen van de service in: 25-16.

Goed gevoel

In de vierde set kwamen de geelzwarten nog terug van 13-6 tot 14-12, maar verder liet de thuisploeg het niet komen. Eindelijk kwam eruit wat erin zit. Vedo’70 stoomde door naar 25-18 en sloot de competitie met een goed gevoel af.